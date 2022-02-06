Известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка рассказала, почему упала на сцене, а также раскрыла неутешительный диагноз.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка, ведущая шоу "Твій день" Руслана Писанка упала на сцене прямо во время выступления. Случилось это в пятницу, 4 февраля, во время спектакля "Поезд "Одесса-МАМА". Артистку сразу госпитализировали в больницу, и только в воскресенье, 6 февраля, она вышла на связь в Facebook, и объяснила, что случилось.

По словам Русланы, под конец спектакля они с другими актерами выходят на поклон и исполняют коротенький танец. Поскольку актриса была на каблуках, то допускает, что немного оступилась и из-за этого упала.

Последствия этого падения весьма неутешительны – она сломала ногу и теперь требуется операция. "Вынуждена констатировать – диагноз – перелом ноги со смещением. К сожалению, без операции не обойтись", - рассказала Писанка. Она также добавила, что в понедельник соберутся на консилиум необходимые врачи и решат вопрос относительно хирургического вмешательства.

В пока Руслану Писанку в больнице поддерживает муж, также слова поддержки выразили поклонники и звездные коллеги, среди которых Ольга Сумская, Юрий Горбунов и Олеся Жураковская и другие.

Напомним, ЧП на выступлении Русланы Писанки, актриса рухнула без чувств: "Есть ли в зале врач?".

Как сообщала Politeka, 55-летняя Писанка призналась, планируют ли они с мужем детей: "Мы решили, что...".

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