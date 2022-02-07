Відома блогер і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова покрасувалася на пляжі в незвичайному купальнику, який підкреслив її фігуру.

Як пише Politeka.net, переможниця дев'ятого сезону шоу» Холостяк " порадувала шанувальників новою порцією яскравих фото зі свого розкішного відпочинку на Сейшельських островах.

Знаменитість вирішила показати свій ефектний пляжний образ. Для нього Даша вибрала незвичайний злитий купальник. Чорне вбрання тут же привертало увагу своїм глибоким декольте, а також "прозорими" вставками на животі.

Такий купальник показав фігуру Квіткової у дуже вигідному світлі. Блогерка впевнено позувала в ньому на тлі білого піску і блакитної води.

Варто відзначити, що раніше Даша зізналася, що досі бореться із зайвою вагою після пологів. За словами дружини Добриніна, її тіло ще не прийшло в "ідеальний" на її погляд стан.

"Останні промені сонця перед польотом", - підписала свої нові знімки Квіткова.

Її передплатники тут же відреагували.

"Прекрасна", "Ви, до речі, схудли фрукти, морепродукти, засмага, сонечко не можуть цьому не сприяти", "Шикарний купальник", "Ось як виглядає емоція блаженства", "фігура просто шикарна", "Ну Даша просто вогонь", "Мммм яка шоколадка", "сміливо", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна згадала, як починалися Їхні стосунки після шоу.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова показала фігуру в купальнику і розповіла про свої страхи.

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна потрясла виглядом, блиснувши фігурою на пляжі.