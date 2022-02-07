Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая родила сына Льва своему мужу Никите Добрынину, за которого вышла замуж после проекта "Холостяк", поделилась пляжными кадрами с отдыха на Сейшелах.

На новых снимках Даша позирует на фоне потрясающего пейзажа с океаном и белым песком. Перед камерой она появилась в интересном белом купальнике, который красиво подчеркнул стройную фигуру. Также Квиткова выложила в своем посте несколько кадров со своей беременности, на которых она позирует в светлом белье с внушительным животом наперевес.

В подписи к фотографиям Даша поделилась своими страхами: "Когда я делала крайние фото в карусели, я думала, что еще очень долго не смогу втиснуться в купальник и спокойно, без всяких тараканов в голове, пройтись по пляжу. В животике у меня был богатырь, поэтому после родов вообще не представляла, как я буду возвращать прежнюю форму. Я обязательно расскажу свою историю". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами и словами поддержки.

Напомним, "Холостяк" Добрынин показал, как нежится на отдыхе в тишине: "Не будите меня!".

Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Квиткова резко поставила на место своих советчиц и завистниц: " Мне хочется встряхнуть таких мам".

Также Politeka писала, что Жена "Холостяка" Никиты Добрынина получила болезненную травму на отдыхе: "Рыдала на плече".