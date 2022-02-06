Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова стала популярной блогеркой после победы на шоу "Холостяк", где главным героем был Никита Добрынин. Пара уже жената и уже воспитывает кроху-сына, а недавно Даша и Никита отправились отдыхать на Сейшелы. Квиткова решила показать в своем Инстаграм стильный образ, поделившись фото.

На фото Даша была в мини-платье черного цвета и с босоножками в руках. Звезда добавила несколько фото, хвастаясь фигуркой.

"Муж подловил после последнего свидания на этом острове.

как невероятно красиво подчёркивает фигуру правильное платье и туфли золушки", - написала Даша.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Ой Даша, твоя фигура сейчас", "Где покупали такое платье и корсет очень красиво", "Подскажите где покупали такое платье? Оно идеально подчеркивает вашу фигуру)", "Боже какая красивая", "Мне ваша фигура сейчас очень нравится".

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