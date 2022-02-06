Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является победительницей девятого сезона реалити-шоу "Холостяк". Как известно, они с Никитой Добрыниным и их сыном Львом отдыхают сейчас на Сейшельским островах. На своей странице в Инстаграм Квиткова показала видео, где они с семьей счастливые предстали перед камерой. Под видео жена Добрынина рассказала, как они начали отношения после проекта "Холостяк".
"помню, как сейчас: мы прилетели в Киев после финала проекта «Холостяк».
вышли из самолёта, ты попросил мой номер телефона и мы разошлись по разным углам аэропорта.
помню, как подумала тогда: «наверное, это была наша последняя встреча. увидимся уже на финальном пост-шоу». опыт предыдущих сезонов не давал покоя моей голове.
была ночь и после аэропорта я поехала на канал, чтобы забрать свои вещи и телефон. включила его в такси и не поверила своим глазам.
«как приедешь домой, обязательно мне напиши. обнимаю».
ехала в машине, улыбалась во все свои 32 и прижимала к себе телефон.
а сейчас у нас семья
это ж надо было так встретиться.
мы мало выставляем наших внутренних историй, через что вместе проходим, но как же мы растём друг с другом и как крепчаем
я невероятно богатый человек, потому что у меня есть вы. лучший мужчина и лучший сын", — поделилась Даша Квиткова.
Поклонники звездной пары оставили множество комментариев под публикацией: "Очень сильные и крепкие слова", "Аж до слез! Слез счастья за вас! 😍😍😍
Искренне рада, что вы построили семью! Берегите друг друга не смотря ни на что!", "Сыночек весь в маму, теперь нужно чтобы дочка была вся в папу", "Мурашки", "Как же трогательно 😊 Вы молодцы что сумели создать такую прекрасную семью".
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