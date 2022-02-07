Для показу на території РФ спеціально перезаписали саундтрек, який до оригінального українського серіалу записала KAZKA.

Саундтрек до серіалу "Моя улюблена Страшко" "Цілувати тебе" переклали на російську мову для серіалу в Росії, повідомляє телеграм-канал "Культурна пральня".

Наголошується, що для показу в Росії кавер на пісню групи KAZKA виконала Mary Gu ("Не влюбляйся", "Косички").

Також, в рамках промо до серіалу канал "Суббота" попросив співачку реанімувати хіт Савичевої "Якщо в серці живе любов", який був саундтреком до "Не родись красивою". Його крутять під час рекламного блоку.

Відзначається, що "Мою улюблену Страшко" просувають як ремейк Каті Пушкарьової.

"Моя улюблена Страшко" - адаптація серіалу "Betty la fea" або "Ugly Betty". Перший сезон вийшов в ефір у серпні 2021 року.

Прем'єра серіалу в Росії була запланована на 7 лютого.

Канал "Суббота" належить холдингу "Газпром-Медіа". Генеральним директором каналу є російська телеведуча Ксенія Собчак.

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