Саундтрек до серіалу "Моя улюблена Страшко" "Цілувати тебе" переклали на російську мову для серіалу в Росії, повідомляє телеграм-канал "Культурна пральня".
Наголошується, що для показу в Росії кавер на пісню групи KAZKA виконала Mary Gu ("Не влюбляйся", "Косички").
Також, в рамках промо до серіалу канал "Суббота" попросив співачку реанімувати хіт Савичевої "Якщо в серці живе любов", який був саундтреком до "Не родись красивою". Його крутять під час рекламного блоку.
Відзначається, що "Мою улюблену Страшко" просувають як ремейк Каті Пушкарьової.
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"Моя улюблена Страшко" - адаптація серіалу "Betty la fea" або "Ugly Betty". Перший сезон вийшов в ефір у серпні 2021 року.
Прем'єра серіалу в Росії була запланована на 7 лютого.
Канал "Суббота" належить холдингу "Газпром-Медіа". Генеральним директором каналу є російська телеведуча Ксенія Собчак.
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