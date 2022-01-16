Как сообщает Politeka.net, известный украинский актер и победитель "Танців з зірками" Артур Логай рассказал в Instagram, стоит ли ожидать продолжения сериала "Моя любимая Страшко".
Сериал "Моя любимая Страшко" закончился сценой страстного поцелуя Насти и Макса под дождем и надписью на экране "Продолжение следует…". Но что будет дальше: развитие отношений героев, их любви, или, возможно, продолжение сериала?
"Будет или не будет? Так, как я не уверен, что вам говорить... Но, если будет, вы обязательно узнаете об этом одни из первых", - пообещал Артур Логай.
Стоит отметить, что тем временем создатели сериала "Моя любимая Страшко" наконец-то раскрыли: ВТОРОЙ СЕЗОН БУДЕТ!
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Стоит отметить, что мы увидим во втором сезоне нашумевшего сериала, как будут развиваться отношения Макса (Александр Соколов) и Насти (Ирина Поплавская), останутся ли они вместе и какая судьба ждет компанию Bonvisage и всех ее сотрудников.
Напомним, что победитель "Танців з зірками" Логай рассказал о ЧП на борту самолета, в котором летел.
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Также Politeka рассказывала, на победителя "Танців з зірками" Логая обрушилась волна негатива из-за планов на отдых.