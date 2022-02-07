Саундтрек к сериалу "Моя улюблена Страшко" "Цілувати тебе" перевели на русский язык для показала сериала в России, сообщает телеграм-канал "Культурная прачечная".
Отмечается, что для показа в России кавер на песню группы KAZKA исполнила Mary Gu ("Не влюбляйся", "Косички").
Также, в рамках промо к сериалу канал "Суббота" попросил певицу реанимировать хит Савичевой "Если в сердце живет любовь", который был саундтреком к "Не родись красивой". Его крутят во время рекламного блока.
Отмечается, что "Мою улюблену Страшко" продвигают как ремейк Кати Пушкаревой.
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"Моя улюблена Страшко" – адаптация сериала «Betty la fea» или «Ugly Betty». Первый сезон вышел в эфир в августе 2021 года.
Премьера сериала в России была запланирована на 7 февраля.
Канал "Суббота" принадлежит холдингу "Газпром-медиа". Генеральным директором канала является российская телеведущая Ксения Собчак.
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