Для показа на территории РФ специально перезаписали саундтрек, который к оригинальному украинскому сериалу записала KAZKA.

Саундтрек к сериалу "Моя улюблена Страшко" "Цілувати тебе" перевели на русский язык для показала сериала в России, сообщает телеграм-канал "Культурная прачечная".

Отмечается, что для показа в России кавер на песню группы KAZKA исполнила Mary Gu ("Не влюбляйся", "Косички").

Также, в рамках промо к сериалу канал "Суббота" попросил певицу реанимировать хит Савичевой "Если в сердце живет любовь", который был саундтреком к "Не родись красивой". Его крутят во время рекламного блока.



Отмечается, что "Мою улюблену Страшко" продвигают как ремейк Кати Пушкаревой.

"Моя улюблена Страшко" – адаптация сериала «Betty la fea» или «Ugly Betty». Первый сезон вышел в эфир в августе 2021 года.

Премьера сериала в России была запланирована на 7 февраля.

Канал "Суббота" принадлежит холдингу "Газпром-медиа". Генеральным директором канала является российская телеведущая Ксения Собчак.

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