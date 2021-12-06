Известный актер Артур Логай из сериала "Моя улюблена Страшко", победитель шоу "Танці з зірками" решил немного изменить внешность, чем ему помог парикмахер - кадры появились в Инстаграм.

Артист вместе с Анной Карелиной завоевал победу на шоу "Танці з зірками", передает Politeka.net. По словам Артура Логая, он праздновал это знаменательное событие до утра.

Сейчас актер продолжает свою профессиональную деятельность и активно ведет страницу в Инстаграм. На аккаунт звезды уже подписаны 136 тысяч пользователей Сети.

В новых сторис Артур Логай решил показать, как находится в кресле парикмахера. Актер решил подстричься, при этом волосы ему подняли, из-за чего вид у него казался смешной. Даже стилист засмеялся, поднимая актеру ирокез.

"Мне кажется так и надо оставлять, да, Жень?", - поинтересовался Логай.

"Где бы я еще подстригся в 23:13?", - написал победитель.

Отметим, Артур Логай и Аня Карелина признались, что сразу почувствовали связь. Актер вспомнил, что когда на кастинге партнерш пришла Аня, все изменилось - он ощутил энергию и любовь к танцу.

Их танцы на паркете были всегда так чувственны и страстны, что возник вопрос, не ревнует ли жена Артура, Евгения. На этот вопрос Анна Карелина ответила: "Нет, не ревнует. У нас с Женей теплые отношения, мы тесно общаемся семьями".

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