Так, 56-річна Писанка потрапила в лікарню з важким переломом ноги майже тиждень тому, куди її доставили каретою швидкої допомоги прямо з вистави в театрі. Руслана розповіла своїм колегам з програми "Твій день" про свій стан.
"Відчуття, що вже здорова, але ходити ще не можу", - лікарі кажуть, що ведуча зможе встати на ноги тільки через 3-4 місяці, але Писанка впевнена, що на роботу повернеться раніше, навіть на милицях.
В даний час актриса знаходиться на "витяжці" - до її п'яти прикріпили гирю вагою близько 8 кг, щоб та "витягувала" ногу і кістки зросталися правильно. Також її чекає операція.
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Писанка звалилася на сцену під час фінального танцю, який вони з колегами виконують під час поклону. За її словами, "спочатку поїхало коліно, а потім вся нога".
"Болю не було, а було відчуття хрускоту, ніби свіжий багет ламаєш", - поділилася Писанка.
Впавши, вона старлася лежати нерухомо, щоб ще більше не травмувати пошкоджену кінцівку, і тільки попросила викликати швидку. Навколо неї відразу ж зібралися колеги.
Наприкінці Писанка не стримала сліз, звертаючись до ведучих "Твого дня" і глядачів:
"Спасибі вам за позитив, я дивлюся програму, я бачу, як ви співчуваєте, як всі глядачі підтримують... Ваша підтримка дає мені силу і поштовх повернутися в кадр. Я дуже скучила: і за своїми колегами, і за вами, дорогі друзі, мої глядачі...".
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