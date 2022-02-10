Украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка впервые вышла в эфир после несчастного случая - звезда рассказала, как все произошло и что говорят врачи.

Так, 56-летняя Писанка попала в больницу с тяжелым переломом ноги почти неделю назад, куда ее доставили каретой скорой помощи прямо с представления в театре. Руслана рассказала своим коллегам из программы "Твой день", каково ее состояние сейчас.

"Ощущение, что уже здорова, но ходить еще не могу", - врачи говорят, что ведущая сможет встать на ноги только через 3-4 месяца, но Писанка уверена, что на работу вернется раньше, пусть даже на костылях.

В настоящее время актриса находится на "вытяжке" - к ее пятке прикрепили гирю весом около 8 кг, чтобы та "вытягивала" ногу и кости срастались правильно. Также ей предстоит операция.

Писанка рухнула на сцену во время финального танца, который они с коллегами исполняют во время поклона. По ее словам, "сначала поехало колено, а потом вся нога".

"Боли не было, а было ощущение хруста, будто свежий багет ломаешь", - поделилась Писанка.

Упав, она старлась лежать неподвижно, чтобы еще больше не травмировать поврежденную конечность и только попросила вызвать скорую. Вокруг нее сразу же собрались коллеги.

В конце Писанка не сдержала слез, обращаясь к ведущим "Твого дня" и зрителям:

"Спасибо вам за позитив, я смотрю программу, я вижу, как вы сочувствуете, как все зрители поддерживают... Ваша поддержка дает мне силу и толчок вернуться в кадр. Я очень соскучилась: и за своими коллегами, и за вами, дорогие друзья, мои зрители...".

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