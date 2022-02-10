Відомий продюсер шоу "Танці з зірками", "Голос країни" і "Маскарад", Володимир Завадюк, показав, що набив на своєму тілі, назвавши це справжнім мистецтвом.

Володимир Завадюк завоював популярність завдяки проєктам, які завоювали любов публіки, пише Politeka.net. Зокрема, це шоу "Танці з зірками" і "Голос країни".

Нерідко про особисте і роботу продюсер розповідає у своєму Instagram. Так, цього разу Володимир Завадюк зважився показати татуювання на тілі. У пості він звернувся до автора малюнків, зазначивши, що перше тату йому почали робити ще кілька років тому.

"Але ж ми знайомі цілу хмару років. Перше татуювання почали робити понад шість років тому. За цей час у нас з тобою стільки всього було. Радості, розставання. ⚡️ Але як підсумок - понад 25 унікальних робіт". - написав продюсер.

За його словами, кожен малюнок на тілі - це справжнє мистецтво і частинка автора. Володимир Завадюк зізнався, що дорожить знайомством з майстром.

"Для мене було дуже знаково, перед твоїм переїздом в іншу країну, зробити у тебе, впевнений, не останні малюнки на тілі. До речі, завдяки тобі я взагалі полюбив своє тіло. Спасибі за вогонь всередині тебе. І шалено красиві ідеї", - додав продюсер.

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