Украинский продюсер, глава Big Entertainment Shows Владимир Завадюк, который уже более 8 лет работает над шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" накануне премьеры нового сезона дал откровенное интервью телеканалу "1+1".
Завадюк отметил, что "Голос країни" входит в ТОП-5 крупных талант-шоу нашей страны (проект занял четвертое место), но в этом году ему хотелось, чтобы это было первое место.
Также продюсер проекта раскрыл главную особенность 12 сезона шоу. По его словам, в этом году шоу будет особенным из-за обновленного тренерского состава. Напомним, что на этот раз кресла заняли Надя Дорофеева, Оля Полякова, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и Потап.
" Мне очень верится, что зрители после нашего шоу полюбят Олю Полякову совсем другой, такой, какой мы увидели ее в "Голосі країни". Надя Дорофеева, победительница прошлого сезона, станет для многих серьезным открытием, потому что многие не ожидают от нее того, что она покажет в этом сезоне", - отметил Завадюк.
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Гости презентации 12-го сезона шоу и бывшие участники проекта отметили, что, по их мнению, первую команду наберет Оля Полякова, ведь она новичок в тренерском кресле.
"Я думаю, это будет моя мама, ведь она первый раз в этом и не знает, что не нужно каждый раз нажимать на эту кнопку", - сказала старшая дочь Поляковой Маша.
Экс-участники "Голосу країни" посоветовали тем, кто решил попробовать свои силы в новом сезоне, не беспокоиться, расслабиться и петь от души.
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