На одном из украинских телеканалов стартовал новый сезон шоу "Голос країни", который обещает удивить зрителей, а пока те высказываются о первом выпуске.

На шоу "Голос країни-12" тренерами стали Оля Полякова, Надя Дорофеева, Потап и Святослав Вакарчук, пишет Politeka.net. Продюсер проекта Владимир Завадюк обратился к украинцам после старта сезона.

"Первый эпизод @goloskrainy_official рвет @youtube. А мы вовсю готовим второй? И я хотел бы спросить у вас, что понравилось, а что нет? 🚀", - написал Завадюк.

Публикация быстро собрала сотни лайков и много комментариев. Пользователи Сети высказывали разное мнение по поводу выпуска, жюри, подбора песен и так далее.

"Репертуар. Где The Weeknd? Save your tears жду 2й год. Тошнит уже от «Тебе це може вбити», «Вільна»... Все остальное 🔥", "Все прекрасно! А "Второй шанс" просто бомба! 🔥🔥🔥", "Всё отлично! Держите планку)🔥", "Понравилось всё! 🙌❤️ команда!!", "Зачем спрашивать кого хотят в судьи, когда тех кого хотели, в судьях нет, а есть Полякова и Саша Зарицкая, которых не просили? Если вы сами все решаете, зачем делать вид, что вам интересно мнение подписчиков?", "Где Тина Кароль?", - написали пользователи Сети.

Отметим, в этом сезоне ввели новое правило тренерами-джокерами стали меценат Андрей Мацола и солистка KAZKA Александра Зарицкая.

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