Известный продюсер шоу «Танці з зірками», «Голос країни» и «Маскарад», Владимир Завадюк, показал, что набил на своем теле, назвав это настоящим искусством.

Владимир Завадюк завоевал популярность благодаря проектам, которые завоевали любовь публики, пишет Politeka.net. В частности, это шоу«Танці з зірками» и «Голос країни».

Нередко о личном и работе продюсер рассказывает в своем Инстаграм. Так, в этот раз Владимир Завадюк решился показать татуировки на теле. В посте он обратился к автору рисунков, отметив, что первое тату ему начали делать еще несколько лет назад.

"А ведь мы знакомы целую тучу лет. Первую татуировку начали делать более шести лет назад. За это время у нас с тобой столько всего было. Радости, расставания. ⚡️ Но как итого - более 25 уникальных работ". - написал продюсер.

По его словам, каждый рисунок на теле - это настоящее искусство и частичка автора. Владимир Завадюк признался, что дорожит знакомством с мастером.

"Для меня было очень знаково, перед твоим переездом в другую страну, сделать у тебя, уверен, не последние рисунки на теле. Кстати, благодаря тебе я вообще полюбил свое тело. Спасибо за огонь внутри тебя. И безумно красивые идеи", - добавил продюсер.

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