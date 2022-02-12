32-річна MamaRika, її чоловік, ведучий, Сергій Середа, а також шестимісячний син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом. Про це співачка повідомляла у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

За словами MamaRika, для неї вагітність і пологи були легше, ніж нинішня хвороба.

В даний час співачка відчуває себе набагато краще, але з'явилися ускладнення. Про це MamaRika розповіла у своїх свіжих "сторіз".

"Привіт, гайморит і уколи в попу", - співачка показала рентгенівський знімок.

А трохи раніше відповіла на запитання від шанувальників, які переживають за неї, про своє самопочуття:

"Пішли ускладнення у вигляді гаймориту і, думаю, доведеться-таки пити антибіотик. Сидимо і думаємо, як вирішити питання з грудним вигодовуванням на час прийому. Добре, що є банк молока. Тепер ви розумієте, навіщо я його накопичувала?"

MamaRika зізнавалася, що коронавірус "підкосив" їх вперше за весь період пандемії.

"Ми ледь реально не склеїли ласти. Але вже у вертикалі, вже легше", - розповідала вона раніше.

До цього Politeka повідомляла, "Чувак перестарався з гасом", MamaRika ледь не згоріла на зйомках

Нагадаємо, що МamaRika зізналася, яке ім'я вирішила дати новонародженому синові: "звучить?"

Також Politeka писала, що МamaRika заявила про розлучення з батьком своєї дитини: "таке не прощають..."