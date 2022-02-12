32-летняя MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также шестимесячный сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом. Об этом певица сообщала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
По словам MamaRika, для нее беременность и роды были легче, чем нынешняя болезнь.
В настоящее время певица чувствует себя гораздо лучше, но появились осложнения. Об этом MamaRika рассказала в своих свежих "сториз".
"Привет, гайморит и уколы в попу", - певица показала рентгеновский снимок.
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А немного ранее ответила на вопросы от переживающих за нее поклонников о своем самочувствии:
"Пошли осложнения в виде гайморита и, думаю, придется-таки пить антибиотик. Сидим и думаем, как решить вопрос с грудным вскармливанием на время приема. Хорошо, что есть банк молока. Теперь вы понимаете, зачем я его накапливала?"
MamaRika признавалась, что коронавирус "подкосил" их впервые за весь период пандемии.
"Мы едва реально не склеили ласты. Но уже в вертикали, уже легче", – рассказывала она ранее.
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Напомним, что МamaRika призналась, какое имя решила дать новорожденному сыну: "Звучит?"
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