32-летняя MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также шестимесячный сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом. Об этом певица сообщала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

По словам MamaRika, для нее беременность и роды были легче, чем нынешняя болезнь.

В настоящее время певица чувствует себя гораздо лучше, но появились осложнения. Об этом MamaRika рассказала в своих свежих "сториз".

"Привет, гайморит и уколы в попу", - певица показала рентгеновский снимок.

А немного ранее ответила на вопросы от переживающих за нее поклонников о своем самочувствии:

"Пошли осложнения в виде гайморита и, думаю, придется-таки пить антибиотик. Сидим и думаем, как решить вопрос с грудным вскармливанием на время приема. Хорошо, что есть банк молока. Теперь вы понимаете, зачем я его накапливала?"

MamaRika признавалась, что коронавирус "подкосил" их впервые за весь период пандемии.

"Мы едва реально не склеили ласты. Но уже в вертикали, уже легче", – рассказывала она ранее.

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Напомним, что МamaRika призналась, какое имя решила дать новорожденному сыну: "Звучит?"

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