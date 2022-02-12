Як передає Politeka.net, співачка Оксана Муха, яка, будучи в команді молдовського артиста Дана Балана, здобула перемогу в 9 сезоні українськогї версії талант-шоу "Голос країни" у 2019 році, порадувала шанувальників новими фото на своїй сторінці в Instagram.

Зараз Оксана Муха, після концертного туру Україною вирушила на гастролі за кордон. У новому пості вона показав кадри, зняті в Празі. Перед концертом співачка знайшла час для прогулянки містом разом зі своєю командою.

"Моя команда в Празі! Перед завтрашнім концертом прогулялися по неймовірно атмосферному старому місту! Сповнені емоцій і в очікуванні швидкої зустрічі з українцями Чехії», - написала вона.

Популярні новини зараз

Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."

Пішла з життя легендарна актриса, якою захоплювалися мільйони, названа причина: "Велика жінка"

З фіналістом "Холостячки" Тригубенко сталася неприємна НП: "Прикро, що люди це роблять..."

Трінчер у мереживній білизні показала свої нові принади у всій красі: "Це взагалі вау"

У родині Кота свято, суддя "Україна має талант" поділився щасливою новиною: "Хочу привітати з.."
Показати ще

Оксана Муха позувала на тлі характерних міських пейзажів чеської столиці.

Сольний концерт у Празі вона дає вперше.

Нагадаємо, екс-підопічна Дана Балана і переможниця "Голосу країни" розповіла про аншлаг за кордоном: "радію неймовірно"

Як повідомляла Politeka, Дана Балана в серйозному вигляді підловили за лаштунками популярної української програми: "який гарний..."

Також Politeka писала, що переможниця "Голосу країни" розставила крапки щодо "роману" з Даном Баланом: "Ці стосунки..."