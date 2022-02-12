Як передає Politeka.net, співачка Оксана Муха, яка, будучи в команді молдовського артиста Дана Балана, здобула перемогу в 9 сезоні українськогї версії талант-шоу "Голос країни" у 2019 році, порадувала шанувальників новими фото на своїй сторінці в Instagram.

Зараз Оксана Муха, після концертного туру Україною вирушила на гастролі за кордон. У новому пості вона показав кадри, зняті в Празі. Перед концертом співачка знайшла час для прогулянки містом разом зі своєю командою.

"Моя команда в Празі! Перед завтрашнім концертом прогулялися по неймовірно атмосферному старому місту! Сповнені емоцій і в очікуванні швидкої зустрічі з українцями Чехії», - написала вона.

Оксана Муха позувала на тлі характерних міських пейзажів чеської столиці.

Сольний концерт у Празі вона дає вперше.

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