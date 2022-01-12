Как передает Politeka.net, 40-летняя украинская певица Оксана Муха, которая, будучи в команде Дана Балана, одержала победу в талант-шоу «Голос країни», прокомментировала свой «роман» с молдавским исполнителем в интервью 24 Каналу.

Оксану Муху спросили, что она думает относительно заявлений о том, что у нее с Даном Баланом возникли романтические отношения.

«Я думаю, что на все это имеют право все. То есть хотят себе что-то придумать, в это верить – пускай. Если это прибавляет какой-то остроты ощущений, есть про что поговорить с друзьями», - заявила певица.

Оксана Муха объяснила, что происходило на самом деле.

«Обычно все творческие люди, у которых есть какие-то коллаборации, они должны быть искренними, они должны любить то, что они делают, любить песню, которую они поют, любить в тот момент того человека, с которым они поют. То есть иметь ту полную гармонию, она достигается только так, но это не означает, что после того, как заканчивается песня, эти отношения продолжаются. Мы становимся снова собой. Это называется творчество, некое актерское мастерство, мы все актеры на сцене», - сказала артистка.

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