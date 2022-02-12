Как передает Politeka.net, певица Оксана Муха, которая, будучи в команде молдавского артиста Дана Балана, одержала победу в 9 сезоне украинской версии талант-шоу «Голос країни» в 2019 году, порадовала поклонников новыми фото на своей странице в Инстаграм.

Сейчас Оксана Муха, после концертного тура по Украине отправилась на гастроли за границу. В новом посте она показал кадры, снятые в Праге. Перед концертом певица нашла время для прогулки по городу вместе со своей командой.

«Моя команда в Праге! Перед завтрашним концертом прогулялись по невероятно атмосферному старому городу! Преисполнены эмоций и в ожидании скорой встречи с украинцами Чехии», - написала она.

Оксана Муха позировала на фоне характерных городских пейзажей чешской столицы.

Сольный концерт в Праге она дает впервые.

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