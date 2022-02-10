Оксана Муха победила в команде Дана Балана на популярном проекте в 2019 году, сообщает Politeka.net. После успеха на шоу певица решила не останавливаться на достигнутом, и дальше развиваться.

оксана муха, дан балан

В Инстаграм артистка рассказывает об успехах и важных событиях. Так, экс-подопечная Дана Балана сообщила, что уже совсем скоро впервые даст концерт в Праге.

"В ближайшее воскресенье, 13 февраля, – мой первый сольный концерт в Праге! Радуюсь невероятно возможности спеть «Самые красивые песни Украины» с украинцами Чехии! 🤍 Это так трогательно! Еще и при переполненном зале (билетов нет уже больше недели!).
Спасибо!;) До скорой встречи, Прага! 🤗✨☺️", - написала Оксана Муха, подкрепив снимками плаката с ее изображением.

Публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

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"Очень рада за вас !!!😍😍😍", "Я жду Вас в Киеве, а Вы в Праге уже! 😍", "Уже радуюсь Вас в воскресенье увидеть ❤️", "Удачи! ❤️❤️❤️", " ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "супер", - написали пользователи Сети.

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