Оксана Муха победила в команде Дана Балана на популярном проекте в 2019 году, сообщает Politeka.net. После успеха на шоу певица решила не останавливаться на достигнутом, и дальше развиваться.
В Инстаграм артистка рассказывает об успехах и важных событиях. Так, экс-подопечная Дана Балана сообщила, что уже совсем скоро впервые даст концерт в Праге.
"В ближайшее воскресенье, 13 февраля, – мой первый сольный концерт в Праге! Радуюсь невероятно возможности спеть «Самые красивые песни Украины» с украинцами Чехии! 🤍 Это так трогательно! Еще и при переполненном зале (билетов нет уже больше недели!).
Спасибо!;) До скорой встречи, Прага! 🤗✨☺️", - написала Оксана Муха, подкрепив снимками плаката с ее изображением.
Публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Дан Балан и Кароль устроили нежности прямо на полу, появилось видео: "Береги свою музу"
Беда на глубоком пруду: мальчик на глазах у сестры ушел под воду, девочка не растерялась
Остались жена и двое малышей: украинец трагически распрощался с жизнью на заработках
"Были в отношениях": "случайный" выстрел оборвал жизнь девушки, что известно о трагедии
"Очень рада за вас !!!😍😍😍", "Я жду Вас в Киеве, а Вы в Праге уже! 😍", "Уже радуюсь Вас в воскресенье увидеть ❤️", "Удачи! ❤️❤️❤️", " ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "супер", - написали пользователи Сети.
Напомним, победительница "Голосу країни", которой приписывали роман с Даном Баланом, удивила обращением
Как сообщала Politeka, Дан Балан произвел впечатление, появившись с мини-копией Кароль
Также Politeka писала, что Дана Балана в серьезном виде подловили за кулисами популярного украинского шоу