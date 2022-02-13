Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського коміка, актора "Квартал 95" Степана Казаніна Наталія за професією-дизайнер. Дружина артиста, яка з ним у шлюбі вже більше 28 років, активно веде свій блог в Instagram. У нових сторіс вона поділилася цікавими кадрами, на яких відобразила і співака Арсена Мірзояна.

Арсен Мірзоян виступав на приватному заході, на якому також були присутні Степан Казанін з дружиною.

"На сцені Мірзоян, хлопці. Душевний пісняр. Це про любов», - представив Казанін співака гостям, приобнімая артиста.

Арсен Мірзоян виконав свою пісню» Можеш як«, яка увійшла до альбому» Паперовий сніг " 2016 року.

Нагадаємо, Степан Казанін з дружиною нещодавно повернулися в Україну після розкішного відпочинку на Мальдівах, де проводили відпустку вже не вперше.

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