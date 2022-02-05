Жена популярного украинского юмориста из «Квартал 95» Степана Казанина раскрыла, как они с мужем провели вечер субботы.

Как пишет Politeka.net, Наталья Казанина поделилась в своем Инстаграм новыми кадрами. Судя по ним, вечер субботы семейная пара провела вместе.

Сначала Наталья поделилась селфи, на котором она кокетливо облокотилась на плечо мужа. Оба они при этом улыбались. Как рассказала жена Казанина, этим вечером они отправились в гости.

«Пришли в гости к старому другу», - написала Наталья.

Судя по всему, в гостях их ждало застолье с разносолами и прочими угощениями.

«И закуски старые добрые», - подписала Казанина соответствующее фото.

Жена комика также не забыла показать свой лук. Для выхода она надела длинное платье приглушенного синего цвета с принтом в виде крупных розовых цветов. Вместе с маленькой сумочкой и укладкой с легкими волнами волос образ Натальи выглядел очень женственным.

Стоит отметить, что Казанин с женой только недавно вернулись в Украину после отдыха на роскошных Мальдивах.

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