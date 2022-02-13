Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского комика, актера "Квартал 95" Степана Казанина Наталья по профессии - дизайнер. Супруга артиста, которая с ним в браке уже более 28 лет, активно ведет свой блог в Instagram. В новых сторис она поделилась интересными кадрами, на которых запечатлела и певца Арсена Мирзояна.

Арсен Мирзоян выступал на частном мерояприятии, на котором также присутствовали Степан Казанин с женой.

«На сцене Мирзоян, ребята. Душевный песняр. Это про любовь», - представил Казанин певца гостям, приобнимая артиста.

Арсен Мирзоян исполнил свою песню «Можеш як», которая вошла в альбом «Паперовий сніг» 2016 года.

Напомним, Степан Казанин с женой недавно вернулись в Украину после роскошного отдыха на Мальдивах, где проводили отпуск уже не впервый раз.

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