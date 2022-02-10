Украинский певец, муж Тони Матвиенко, Арсен Мирзоян, не только рассказал, чем занимался днем, но также удивил внешностью, показав себя без шапки.

Арсен Мирзоян активно занимается спортом, о чем регулярно рассказывает в своем Инстаграм, передает Politeka.net. В новом посте артист показал, что и свободную "минуту" уделил пробежке, хотя изначально у него были другие планы.

Так, певец сначала совершил пробежку в пять километров, а затем, из-за измененных планов - один километр.

"Говорю: Саня, давай запишем гитару.

А он: давай завтра перед чеком… @alexanderlozovski спасибо :)

Вот и высвободил немного времени :)

И не забудьте, что сегодня в 20:30 играет @sirsafetyperugia, болеем вместе с нашим капитаном! @oleh_anna_family", - написал Арсен Мирзоян.

Примечательно, что артист подкрепил подпись фото, где хвастался мускулами, а также удивил внешностью с взъерошенной головой.

За час публикация собрала почти 100 лайков и немного комментариев. Пользователи Сети отметили прическу певца и не только:

"Арсен, вы наверное бегаете на руках. Мышцы, ах.💪💪💪", "Ой! Кудряшечка Сью-- Арсеню.🙃😊😘", "Домовичок Арсен 🤘🤘🤘❤️".

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