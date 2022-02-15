Як пише Politeka.net, Ірина Горова - успішний український продюсер і блогер. Зірка була одружена з Олексієм Потапенко (Потапом) з 99-го по 14-й рік. Ірина народила в шлюбі сина Андрій, а також у неї є дочка Наташа від перших відносин. Після розлучення Олексій зберіг теплі стосунки з дітьми і колишньою дружиною, з якою управляє продюсерським центром. А на нових кадрах в Instagram Ірина показала, хто був її Валентином в День Закоханих.

На кадрах зірка тримала кульку у вигляді сердечка, позуючи поруч з сином Андрій. Підліток в зубах тримав шоколадку і посміхався для Селфі.

"Прилетів мій Валентинчик", - написала зірка.

А до цього Ірина розповіла про кохання, опублікувавши у себе на сторінці пост:

"Головне в житті це любов... вона робить нас сильнішими, мудрішими, м'якше, позитивніше, наповнює смислами, підсвічує красу. Коли ми закохані, то посміхаємося, тому що неможливо вимкнути лампочки всередині. І як же складно буває зізнатися, в першу чергу самому собі, що закохався, що у тебе тягуча, така солодка залежність від іншої людини, що не можеш зупинитися, надихатися, наговоритися, і завжди мало часу, проведеного разом".

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