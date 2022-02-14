Как сообщает Politeka.net, известная продюсер и светская дива Ирина Горовая, которая в прошлом была женой Потапа, а сейчас является его партнером по продюсерскому центру, поделилась в Instagram своими размышлениями о любви.

На своей странице Ира опубликовала очаровательное фото, на котором позирует в необычном образе. Она снята сбоку и чуть сутулясь, перед камерой красотка появилась в уютном белоснежном свитере, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фото Горовая поделилась своими размышлениями о влюбленности и любви: "Когда мы влюблены, то улыбаемся, потому что невозможно выключить лампочки внутри. И как же сложно бывает признаться, в первую очередь самому себе, что влюбился, что у тебя тягучая, такая сладкая зависимость от другого человека, что не можешь остановиться, надышаться, наговориться, и всегда мало времени, проведенного вместе. Как бывает страшно сделать первый шаг, забить на мнение окружающих, социума, друзей, партнеров и спросить самого себя: "Мне хорошо?", "Я этого хочу?", "Какая я буду в этих отношениях?". Эту смелость и открытость нужно развивать в себе и передавать детям. Это дает нам шанс быть счастливее, добрее и наполненее, помогает нам думать о будущем с загадочной улыбкой на лице".

Напомним, Экс-жена Потапа в черном наряде засветилась с дочкой и известной ведущей: "Зажигай нас".

Как сообщала Politeka, Экс-жена Потапа похвасталась стильным образом в пушистом пальто: фото.

Также Politeka писала, что Экс-жена Потапа Горовая засветила развлечения в укромном местечке Канар: "Маленький, но очень…".