Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - успешный украинский продюсер и блогер. Звезда была замужем за Алексеем Потапенко (Потапом) с 99-го по 14-й год. Ирина родила в браке сына Андрея, а также у нее есть дочь Наташа от первых отношений. После развода Алексей сохранил теплые отношения с детьми и бывшей женой, с которой управляет продюсерским центром. А на новых кадрах в Инстаграм Ирина показала, кто был ее Валентином в День Влюбленных.

На кадрах звезда держала шарик в виде сердечка, позируя рядом с сыном Андреем. Подросток в зубах держал шоколадку и улыбался для селфи.

"Прилетел мой Валентинчик", - написала звезда.

А до этого Ирина рассказала о любви, опубликовав у себя на страничке пост:

"Главное в жизни это любовь… Она делает нас сильнее, мудрее, мягче, позитивнее, наполняет смыслами, подсвечивает красоту. Когда мы влюблены, то улыбаемся, потому что невозможно выключить лампочки внутри. И как же сложно бывает признаться, в первую очередь самому себе, что влюбился, что у тебя тягучая, такая сладкая зависимость от другого человека, что не можешь остановиться, надышаться, наговориться, и всегда мало времени, проведенного вместе".

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