Dzidzio, крім того, що багато працює, також веде сторінку в Instagram, пише Politeka.net. Зараз на сторінку виконавця підписані 1,6 мільйона користувачів Мережі.
В одному з останніх постів співак опублікував фото, на якому позував з українським прапором на шиї.
"Вітаю З Днем єднання!
В єдності - наша сила: була, є і буде 🇺 🇦
Слава Україні! 💙 💛 Героям Слава!",- написав Дзідзьо.
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Публікація швидко зібрала понад 9000 лайків і багато коментарів.
"Щирість, талант і патріотизм-тріада @dzidzio 👏 👏 👏 👏 ", "Віримо в нашу силу і НЕПОХИТНІСТЬ українського духу...👏 🔥 🎉 ", "Дай бог нам розуму🙌", " Слава Україні, Героям Слава!!!😍 ", "🙌Щось ви схудли...", "Дай Бог нам миру❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Дзідзьо родом із села Бортники (Львівська область), а в чотирирічному віці з батьками переїхав до Новояворівська. Саме в цьому місті і з'явилася група Dzidzio, яка в підсумку прогриміла на всю Україну.
Зараз Михайло Хома з командою зайнятий на різних проектах і виступає з колективом.
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