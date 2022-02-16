Співак Dzidzio (Михайло Хома) заявив про важливий день для кожного українця, з'явившись з українським прапором на шиї, і написав добре привітання.

Dzidzio, крім того, що багато працює, також веде сторінку в Instagram, пише Politeka.net. Зараз на сторінку виконавця підписані 1,6 мільйона користувачів Мережі.

В одному з останніх постів співак опублікував фото, на якому позував з українським прапором на шиї.

"Вітаю З Днем єднання!

В єдності - наша сила: була, є і буде 🇺 🇦

Слава Україні! 💙 💛 Героям Слава!",- написав Дзідзьо.

Публікація швидко зібрала понад 9000 лайків і багато коментарів.

"Щирість, талант і патріотизм-тріада @dzidzio 👏 👏 👏 👏 ", "Віримо в нашу силу і НЕПОХИТНІСТЬ українського духу...👏 🔥 🎉 ", "Дай бог нам розуму🙌", " Слава Україні, Героям Слава!!!😍 ", "🙌Щось ви схудли...", "Дай Бог нам миру❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Дзідзьо родом із села Бортники (Львівська область), а в чотирирічному віці з батьками переїхав до Новояворівська. Саме в цьому місті і з'явилася група Dzidzio, яка в підсумку прогриміла на всю Україну.

Зараз Михайло Хома з командою зайнятий на різних проектах і виступає з колективом.

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