Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель, продюсер и шоумен DZIDZIO (Михаил Хома), который недавно развелся с женой Ярославой, стал ведущим нового шоу "Игры талантов". Недавно на съемках проекта артист сделал неожиданное признание о себе в роли телеведущего. Кадры с этим фрагментом опубликовали в Instagram-сторис программы "Зірковий шлях".
Так, стоя в студии проекта "Игры талантов" Михаил, похоже отвечал на чей-то вопрос о том, как себя чувствует в роли ведущего. По словам шоумена, больше всего его поначалу напрягло то, что нужно много читать.
"Меня постигло снова вот это читать, читать, много читать. Я думал, что уже сбежал в школе от этой проблемы. Нет! Она меня здесь догнала. И здесь надо много читать. Правила. Но я их уже почти на память выучил, поэтому успокоился. И мне начинает нравится, вот в чем секрет", - рассказал DZIDZIO в ролике.
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