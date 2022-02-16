Певец Dzidzio (Михаил Хома) заявил о важном дне для каждого украинца, появившись с украинским флагом на шее, и написал хорошее поздравление.

Dzidzio, помимо того, что много работает, также ведет страницу в Инстаграм, пишет Politeka.net. Сейчас на страницу исполнителя подписаны 1,6 миллиона пользователей Сети.

В одном из последних постов певец опубликовал фото, на котором позировал с украинским флагом на шее.

"Поздравляю с Днем Единения!

В единстве – наша сила: была, есть и будет 🇺🇦

Слава Украине! 💙💛 Героям Слава!", - написал Дзидзьо.

Публикация быстро собрала более 9000 лайков и много комментариев.

"Искренность, талант и патриотизм - триада @dzidzio 👏👏👏👏", "Верим в нашу СИЛУ и НЕПОБРАЩЕННОСТЬ украинского духа...👏🔥🎉", "Дай Бог нам ума 🙌", "Слава Украине, Героям Слава!!!😍", "🙌 Что-то вы похудели...", "Дай Бог нам мира ❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, Дзидзьо родом из села Бортники (Львовская область), а в четырехлетнем возрасте с родителями переехал в Новояворовск. Именно в этом городе и появилась группа Dzidzio, которая в итоге прогремела на всю Украину.

Сейчас Михаил Хома с командой занят на разных проектах и выступает с коллективом.

Напомним, DZIDZIO нестандартно объяснил причину развода со Slavia

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