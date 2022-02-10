Украинский исполнитель DZIDZIO (Михаил Хома) поделился наболевшим - с какими трудностями он столкнулся после расставания с женой, певицей SLAVIA (Ярославой Притулой).

38-летний DZIDZIO рассказал о своем неприятном опыте в интервью "КП в Украине".

Прошлый год выдал непрстым для певца. После 20 лет отношений рухнул его брак со SLAVIA. Тогда в Сети ходило много слухов о причинах развода парочки, союз которых считали чуть ли не самым крепким в украинском шоубизе. Поговарвали даже, будто Михаил изменял супруге со своей кумой певицей Олей Цибульской, с которой знаком еще с юношества.

DZIDZIO признался, что сначала подобные домыслы его больно ранили.

"Сначала обижало, а потом перестало. Не все могут позволить себе смолчать, не комментировать. Одно знаю точно: я это пережил, стал сильнее и понял – на самом деле ничего страшного не произошло. Главное, что все живы, здоровы и счастливы", - артист сумел вынести из ситуации положительный урок.

В настоящее время Михаил учиться быть счастливым.

Отметим, недавно стало известно, что DZIDZIO стал ведущим нового супер-шоу "Игры талантов", премьера которого уже в феврале. Артист рассказал, что долго думал над тем, чтобы принять предложение, и в итоге решился.

"👏Высоких рейтингов!)"; "Поздравляем 🔥"; "Михаил, вы так говорили и с Маской", - пишут ему в Инстаграм.

Напомним, "Игры талантов", ведущий DZIDZIO рассказал о своей проблеме: "Я думал, что уже сбежал от этой…"

Как сообщала Politeka, Бывшая жена DZIDZIO Slavia в мини-юбке призналась, какие отношения не нужно терпеть: "Не хорошо для кармы".

Также Politeka писала, что Экс-жена DZIDZIO Slavia объявила долгожданную новость, появившись с продюсером "Маски": "Ждете?".