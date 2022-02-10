38-летний DZIDZIO рассказал о своем неприятном опыте в интервью "КП в Украине".
Прошлый год выдал непрстым для певца. После 20 лет отношений рухнул его брак со SLAVIA. Тогда в Сети ходило много слухов о причинах развода парочки, союз которых считали чуть ли не самым крепким в украинском шоубизе. Поговарвали даже, будто Михаил изменял супруге со своей кумой певицей Олей Цибульской, с которой знаком еще с юношества.
DZIDZIO признался, что сначала подобные домыслы его больно ранили.
"Сначала обижало, а потом перестало. Не все могут позволить себе смолчать, не комментировать. Одно знаю точно: я это пережил, стал сильнее и понял – на самом деле ничего страшного не произошло. Главное, что все живы, здоровы и счастливы", - артист сумел вынести из ситуации положительный урок.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Любимица Вакарчука Соловий назвала свой топ украинских артистов: нет ни Тины Кароль, ни Каменских
В гардеробе Дорофеевой появилось прозрачное белье: "Я побывала сегодня в раю..."
"У меня было ужасное настроение": Рябчук признался, почему расстрелял сослуживцев
Украинец прыгнул в пруд ради эффектных кадров и не выжил: в сети появилось видео
В настоящее время Михаил учиться быть счастливым.
Отметим, недавно стало известно, что DZIDZIO стал ведущим нового супер-шоу "Игры талантов", премьера которого уже в феврале. Артист рассказал, что долго думал над тем, чтобы принять предложение, и в итоге решился.
"👏Высоких рейтингов!)"; "Поздравляем 🔥"; "Михаил, вы так говорили и с Маской", - пишут ему в Инстаграм.
Напомним, "Игры талантов", ведущий DZIDZIO рассказал о своей проблеме: "Я думал, что уже сбежал от этой…"
Как сообщала Politeka, Бывшая жена DZIDZIO Slavia в мини-юбке призналась, какие отношения не нужно терпеть: "Не хорошо для кармы".
Также Politeka писала, что Экс-жена DZIDZIO Slavia объявила долгожданную новость, появившись с продюсером "Маски": "Ждете?".