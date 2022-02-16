Відомі артисти і подружжя Алла Пугачова і Максим Галкін прийняли в гості 23-річного онука примадонни Дені Байсарова, який привіз бабусі подарунок.

Алла Пугачова і Максим Галкін вже багато років живуть у замку, побудованому в селі Грязь, передає Politeka.net. Пара обзавелася двома дітьми, Лізою і Гаррі, які лише недавно пішли в школу.

Максим Галкін зняв і опублікував нове відео, відобразивши в гостях онука дружини Дені Байсарова, який приїхав з подарунком. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Хлопець знайшов старий постер, а також інші фото бабусі і поставив їх в рамку. Розпаковувати презент допомагали Ліза і Гаррі.

"Мама, це тебе вчора знімали?",- поцікавився Гаррі, показуючи на один зі старих знімків.

"Позавчора, синку, позавчора", - з посмішкою відповіла співачка.

Примітно, що Алла Пугачова знаходилася вдома в модному луці і стильних окулярах.

Публікація швидко зібрала понад 200 тисяч переглядів.

"Краса яка!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Нереально круто, обожнюю цей портрет Алли Борисівни ❤️ класний подарунок вийшов. І позавчорашнє фото 😂", "які ж прекрасні дітки і онук", " Алла Борисівна чудова в усі часи!!!❤️❤️❤️", "Згадала коли АБ співала пісню в такому образі😍 треба ж, треба ж такому трапитися...", - написали користувачі Мережі.

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