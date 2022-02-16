Известные артисты и супруги Алла Пугачева и Максим Галкин приняли в гости 23-летнего внука примадонны Дени Байсарова, который привез бабушке подарок.

Алла Пугачева и Максим Галкин уже много лет живут в замке, построенном в деревне Грязь, передает Politeka.net. Пара обзавелась двумя детьми, Лизой и Гарри, которые лишь недавно пошли в школу.

Максим Галкин снял и опубликовал новое видео, запечатлев в гостях внука жены Дени Байсарова, приехавшего с подарком. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Парень нашел старый постер, а также другие фото бабушки и поставил их в рамку. Распаковывать презент помогали Лиза и Гарри.

"Мама, это тебя вчера снимали?", - поинтересовался Гарри, показывая на один из старых снимков.

"Позавчера, сынок, позавчера", - с улыбкой ответила певица.

Примечательно, что Алла Пугачева находилась дома в модном луке и стильных очках.

Публикация быстро собрала более 200 тысяч просмотров.

"Прелесть какая!❤️❤️❤️", "Нереально круто, обожаю этот портрет Аллы Борисовны ❤️ Классный подарок получился. И позавчерашнее фото 😂", "Какие же прекрасные детки и внук", "Алла Борисовна великолепна во все времена!!!❤️❤️❤️", "Вспомнила когда АБ пела песню в таком образе😍 надо же, надо же такому случиться...", - написали пользователи Сети.

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