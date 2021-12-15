Кристина Орбакайте в 1998 году родила сына от бизнесмена Руслана Байсарова, передает Politeka.net. Парень уже довольно взрослый и нередко бывает с матерью на разных светских мероприятиях.
В частности, на днях оба посетили препати премии журнала Hello. Об этом Кристина Орбакайте сообщила в своем Инстаграм. Звезда не только встретилась с известными личностями из мира моды, но также выступила на сцене.
"Мой насыщенный декабрь продолжает радовать меня событиями и встречами... Моё выступление перед такой замечательной компанией друзей и коллег зарядило меня настроением и любовью!", - написала артистка.
"Кристина, очень стильно!!!👏🏻👏🏻❤️🌹", "Потрясающе выглядишь!❤️👏👏👏", "Кристина , у Вас детки все красивые и воспитанные!!!👏👏👏", "Дени супер", "Какое платье!!! Улет!!! Красота на красоте!!! Обожаю!!!❤️❤️❤️", "Красавица мама, красавец сын.👏👏👏", - написали пользователи Сети.
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Отметим, Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров разошлись со скандалом много лет назад - отец хотел сам воспитывать сына и увезти его в Чечню, но в итоге суд поделил поровну время между родителями.
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