Дочь известных артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Елизавета Галкина, получила массу комплиментов за свой внешний вид в стильном образе.

Елизавета Галкина родилась в 2013 году вместе с братом Гарри в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина, передает Politeka.net. Родители давно признались, что детей выносила суррогатная мать, но в Сети продолжают строить ничем не подкрепленные догадки о том, кто настоящая мать детей.

Тем не менее, родители никак не реагируют на слухи, а лишь показывают детей, давая поклонникам ими полюбоваться.

Так в одной из групп, посвященной младшей дочери Аллы Пугачевой, опубликовали снимок девочки. На фото ребенок позировал в стильном образе, даря всем улыбку.

За час публикация быстро собрала около 3000 лайков и много комментариев:

"Красавица! 😍❤️❤️❤️", "Красатулька!🔥🔥🔥", "Как быстро летит время...", "Очаровательная девочка, но косолапить надо уже отучаться", "Принцесса маленька😍❤️❤️❤️", "Ребенок как ребенок!", "Хорошенькая Лиза🙌🔥", "Лиза очаровашка", "Молодцы! Вкус лучший. Приятно что Лизонька ненакрашенная по-детски милая. А то некоторые выставляют такой макияж, что страшно смотреть".

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