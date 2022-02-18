Співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом), показала стильний образ для червоної доріжки на премії "Українська Пісня року".

Як пише Politeka.net, Настя Каменських - популярна українська співачка, яка прославилася завдяки дуету "Потап і Настя". Зірка вже кілька років одружена з екс-партнером по дуету і тепер активно розвиває сольну кар'єру під псевдонімом NK, а Олексій взяв собі ще одне сценічне ім'я - ПТП. Настя постійно радує українців новими хітами, а кліпи артистки набирають десятки і сотні мільйонів переглядів. На нових сторіс в Instagram Каменських показала ефектний образ для червоної доріжки на премії"Українська Пісня року".

На нових сторіс зірка була в сукні з відкритими плечима. Артистка покрутилася перед камерою, вражаючи своїми вигинами.



"NK за лаштунками премії "Українська пісня року", - було написано на сторі.

На наступному сторіс Настя вже тримала нагороду, яку отримали за пісню"Почуття".

"Я безмежно вдячна, що пісня "Почуття" торкнулася стількох сердець. І сподіваюся, що кожен раз вона нагадує про неймовірно важливе-любов і щирість", - написала Настя в окремому пості.

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