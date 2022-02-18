Певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), показала стильный образ для красной дорожки на премии "Украинская песня года".

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - популярная украинская певица, которая прославилась благодаря дуэту "Потап и Настя". Звезда уже несколько лет замужем за экс-партнером по дуэту и теперь активно развивает сольную карьеру под псевдонимом NK, а Алексей взял себе еще одно сценическое имя - ПТП. Настя постоянно радует украинцев новыми хитами, а клипы артистки набирают десятки и сотни миллионов просмотров. На новых сторис в Инстаграм Каменских показала эффектный образ для красной дорожки на премии "Украинская песня года".

На новых сторис звезда была в платье с открытыми плечами. Артистка покрутилась перед камерой, впечатляя своими изгибами.



"NK за кулисами премии "Українська пісня року", - было написано на стори.

На следующем сторис Настя уже держала награду, которую получили за песню "Почуття".

"Я безгранично благодарна, что песня «Почуття» коснулась стольких сердец. И надеюсь, что каждый раз она напоминает о невероятно важном – любви и искренности", - написала Настя в отдельном посте.

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