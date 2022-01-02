Известная украинская певица Настя Каменских показала свое выступление на новогоднем шоу "Маска", где была звездным детективом, и зажгла публику.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram известная украинская певица Настя Каменских, которая выходит на сцену под псевдонимом NK, показала поклонникам видео со своего выступления на новогоднем выпуске популярного шоу "Маска", где она вместе с Олегом Винником, Андреем Данилко, Олей Поляковой и Dzidzio была звездным детективом.

"Ну, как вы встретили Новый год? Еще празднуете? 😏 А чтобы зарядить вас новой волной праздничного настроения, делюсь с вами моим выступлением на новогодней "Маске", - написала Каменских.

Как видим, певица сделала красивый макияж и прическу и вышла на сцену в мини платье с золотом и большим разрезом на бедре.

Каменских исполнила свой хит "Красное вино", зажигая не только публику, но и звездных детективов, которые подорвались с места и начали танцевать.

"Любимка", - сказал Dzidzio.

Напомним, что Каменских ошарашила видом в крошечном черном платье: "Какая роскошная фигура".

Ранее Politeka сообщала, что Каменских в платье с золотом и вырезами показала, чем можно привлечь на сцене: кадры.

Также Politeka писала, что Андрей Данилко неожиданно резко высказался о новогодних утренниках: "Смотрел, как на сумасшедших".