Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram известная украинская певица Настя Каменских, которая выходит на сцену под псевдонимом NK, показала поклонникам видео со своего выступления на новогоднем выпуске популярного шоу "Маска", где она вместе с Олегом Винником, Андреем Данилко, Олей Поляковой и Dzidzio была звездным детективом.
"Ну, как вы встретили Новый год? Еще празднуете? 😏 А чтобы зарядить вас новой волной праздничного настроения, делюсь с вами моим выступлением на новогодней "Маске", - написала Каменских.
Как видим, певица сделала красивый макияж и прическу и вышла на сцену в мини платье с золотом и большим разрезом на бедре.
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Каменских исполнила свой хит "Красное вино", зажигая не только публику, но и звездных детективов, которые подорвались с места и начали танцевать.
"Любимка", - сказал Dzidzio.
Напомним, что Каменских ошарашила видом в крошечном черном платье: "Какая роскошная фигура".
Ранее Politeka сообщала, что Каменских в платье с золотом и вырезами показала, чем можно привлечь на сцене: кадры.
Также Politeka писала, что Андрей Данилко неожиданно резко высказался о новогодних утренниках: "Смотрел, как на сумасшедших".