"Містер і місіс Сміт" знову скандалять - Бред Пітт звинуватив свою колишню дружину Анджеліну Джолі в тому, що вона позбавила його будинку і бізнесу.

Так, 58-річний голлівудський актор Бред Пітт подав в суд на Анджеліну Джолі, заявивши, що вона не мала права продавати свою частку їхнього французького маєтку Шато Міраваль без його відома, пише видання The New York Post.

Саме в цьому місці відбулося їхнє весілля в 2014 році. Потім Пітт перетворив особняк в прибуткову виноробню з виробництва рожевого вина.

У судових документах, поданих до Верховного суду Лос-Анджелеса, говориться, що Джолі порушила домовленість з Піттом. Вона обов'язково повинна була попередити того про продаж своєї частки Шато Міраваль і запропонувати йому викупити її.

Замість цього Джолі продала свою частину російському бізнесмену Юрію Шефлеру.

Це стало несподіванкою для Пітта, який тепер стверджує, що позбавлений права використовувати замок в якості свого приватного будинку і більше не може контролювати свій виноробний бізнес, який створив з нуля і вклав в нього мільйони доларів, повідомляє видання.

Brad Pitt Sues Angelina Jolie Over the Sale of Chateau Miraval Stake



... https://t.co/OMWoN5VxN4 pic.twitter.com/H5bfUT0SBy — Newsycanuse (@Newsycanuse1) February 18, 2022

Зазначимо, Джолі і Пітт купили маєток в 2008 році за 28,4 мільйона доларів з наміром, щоб він став їх сімейною резиденцією. Особняк містить 35 кімнат, оточений пишним садом з ровом, фонтанами, акведуками, ставком, каплицею і виноградником.

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