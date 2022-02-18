Так, 58-річний голлівудський актор Бред Пітт подав в суд на Анджеліну Джолі, заявивши, що вона не мала права продавати свою частку їхнього французького маєтку Шато Міраваль без його відома, пише видання The New York Post.
Саме в цьому місці відбулося їхнє весілля в 2014 році. Потім Пітт перетворив особняк в прибуткову виноробню з виробництва рожевого вина.
У судових документах, поданих до Верховного суду Лос-Анджелеса, говориться, що Джолі порушила домовленість з Піттом. Вона обов'язково повинна була попередити того про продаж своєї частки Шато Міраваль і запропонувати йому викупити її.
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
Влада Києва заговорила про масштабну евакуацію: "У місті залишаться тільки..."
Дружина Євгена Кота на підборах приголомшила розтяжкою і змінами в житті: "Мені так кайфово..."
Слідом за "Ощадбанком" і "ПриватБанком" атакували "Дію": про що повинні знати користувачі
"Ледве жива": суддя "Майстер Шеф" Мартиновська, яка поїхала за кордон, розповіла про свій стан
Замість цього Джолі продала свою частину російському бізнесмену Юрію Шефлеру.
Це стало несподіванкою для Пітта, який тепер стверджує, що позбавлений права використовувати замок в якості свого приватного будинку і більше не може контролювати свій виноробний бізнес, який створив з нуля і вклав в нього мільйони доларів, повідомляє видання.
Зазначимо, Джолі і Пітт купили маєток в 2008 році за 28,4 мільйона доларів з наміром, щоб він став їх сімейною резиденцією. Особняк містить 35 кімнат, оточений пишним садом з ровом, фонтанами, акведуками, ставком, каплицею і виноградником.
Раніше Politeka повідомляла, що Бред Пітт нарешті знайшов заміну Анджеліні Джолі, як виглядає його нова обраниця: "живе по сусідству"
Нагадаємо, що у мережі показали, як сильно змінилася Анджеліна Джолі за 20 років: "як червоне вино»
Також Politeka писала, що 15-річна дочка Джолі і Пітта, яка хотіла стати хлопчиком, примудрилася затьмарити маму на червоній доріжці: "Ух ти!"