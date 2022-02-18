"Мистер и миссис Смит" снова скандалят - Брэд Питт обвинил свою бывшую жену Анджелину Джоли в том, что она лишила его дома и бизнеса.

Так, 58-летний голливудский актер Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли, заявив, что она не имела права продавать свою долю их французского поместья Шато Мираваль без его ведома, пишет издание The New York Post.

Именно в этом месте состоялась их свадьба в 2014 году. Затем Питт превратил особняк в прибыльную винодельню по производству розового вина.

В судебных документах, поданных в Верховный суд Лос-Анджелеса, говорится, что Джоли нарушила договоренность с Питтом. Она обязательно должна была предупредить того о продаже своей доли Шато Мираваль и предложить ему выкупить ее.

Вместо этого Джоли продала свою часть российскому бизнесмену Юрию Шефлеру.

Это стало неожиданностью для Питта, который теперь утверждает, что лишен права использовать замок в качестве своего частного дома и больше не может контролировать свой винодельческий бизнес, который создал с нуля и вложил в него миллионы долларов, сообщает издание.

Brad Pitt Sues Angelina Jolie Over the Sale of Chateau Miraval Stake



... https://t.co/OMWoN5VxN4 pic.twitter.com/H5bfUT0SBy — Newsycanuse (@Newsycanuse1) February 18, 2022

Отметим, Джоли и Питт купили поместье в 2008 году за 28,4 миллиона долларов с намерением, чтобы оно стало их семейной резиденцией. Особняк содержит 35 комнат, окружен пышным садом со рвом, фонтанами, акведуками, прудом, часовней и виноградником.

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