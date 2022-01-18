Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая не устает радовать поклонников своей изумительной красотой, с годами только хорошеет.

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц Анджелины Джоли в Инстаграм решили сравнить, как выглядит актриса сейчас и выглядела 20 лет назад.

«2000 vs 2021?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили своей любимице массу теплых слов.

«Американские женщины 21 века прекрасны», «Ты королева», «Естественная красота в любом возрасте», «Как красное вино, Анджелина. Вы только лучше», «Анджелина превратилась из милой и красивой в красивую и великолепную», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что в молодости Анджелина Джоли славилась дерзким характером, а ее выходки ставали поводом для обсуждения в прессе. Впрочем, сейчас актриса счастливая мать шестерых детей, которая больше не попадает в скандалы за исключением бракоразводного процесса с ее мужем, голливудским актером Брэдом Питтом.

Напомним, что Джоли в шелковой блузке засветила лишнее: "Умеет завлечь".

А еще Politeka писала, что Анджелина Джоли впечатлила видом с новым цветом волос: "Какая сильная дама".

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