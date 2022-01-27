Бывший муж известной голливудской актрисы Анджелины Джоли, киноактер Брэд Питт тайно встречается с известной певицей из Швеции, которая живет недалеко от него.

После скандального развода с 46-летней Анджелиной Джоли 58-летнему актеру Брэду Питту приписывали множество романов. Так, его связывали с 29-летней немецкой моделью Николь Потуральськи, с которой он познакомился на вечеринке в Берлине в 2019 году и, как полагают, встречался около года.

Сейчас Питт имеет отношения с 35-летней певицей из Швеции Люкке Ли, передает издание The Sun. По данным, они вместе еще с середины прошлого года, но очень удачно смогли скрывать отношения из-за того, что певица живет по соседству, в трех минутах езды друг от друга.

Недавно их заметили за обедом в известном ресторане, а слухи о романе в родной Люкке Швеции ширились уже давно.

Как известно, певица воспитывает 6-летнего сына Диона от бывшего продюсера Джеффа Баскера, а Брэд Питт имеет трех приемных и трех родных детей от Джоли.

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