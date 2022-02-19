Художня гімнастка Анна Різатдінова, фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками", вирішила розповісти про свої хвилювання за час роботи телеведучої.

Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є успішною українською художньою гімнасткою, яка нещодавно постала перед шанувальниками в ролі телеведучої. Також цього разу на своїй сторінці в Instagram Анна підвела підсумки своєї роботи і зробила певні висновки.

"Два тижні, як один день 🤔 перші дні, божевільний мандраж🤯, а на ефірі четвертому ,розумієш, що вже не можеш без адреналіну, який відбувається з тобою під час прямого включення !І ось зараз вже починаю нудьгувати, бо провели крайній ефір з @dmytro_lazutkin 🤝

Олімпійські ігри, це, як оскароносний фільм , в якому ми з вами так само, як і спортсмени беремо участь . Підтримуємо, чекаємо класних результатів, засмучуємося, коли не виходить і радіємо медалі @aleksandr.abramenko 👏 🏼 На час Олімпіади ми стаємо однією великою сім'єю, і це емоції не можна порівняти ні з чим 💔

Для мене Олімпіада в Пекіні відкрила очі на те, що на превеликий жаль у нас немає баз для підготовки зимових видів спорту! Кожен гість нашої студії акцентував увагу саме на інфраструктурі. Важливо щоб дівчатка займалися фігурним катанням, а хлопчики хокеєм. Дуже вірю в те, що ця Олімпіада поверне до себе увагу і у нас з'являться бази для підготовки 🙏 🏼 " - висловилася Ганна.

"Квіточка прямо; кращий образ; шикарні луки у вас красуня Анна🥰 🙏 😘; Квіточка:))❤; ви дуже органічно виглядаєте; вам дуже йде червоний і кораловий колір!» - відповідають в мережі.

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