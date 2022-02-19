Художняя гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками", решила рассказать о своих волнениях за время работы телеведущей.

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является успешной украинской художней гимнасткой, которая недавно предстала перед поклонниками в роли телеведущей. Также в этот раз на своей странице в Инстаграм Анна подвела итоги своей работы и сделала определенные выводы.

«Две недели, как один день 🤔 Первые дни, безумный мандраж🤯 ,а на эфире четвёртом, понимаешь ,что уже не можешь без адреналина , который происходит с тобой во время прямого включения !И вот сейчас уже начинаю скучать, потому что провели крайний эфир с @dmytro_lazutkin 🤝

Олимпийские игры, это, как Оскароносный фильм,в котором мы с вами так же , как и спортсмены принимаем участие . Поддерживаем, ждём классных результатов, расстраиваемся, когда не получается и радуемся медали @aleksandr.abramenko 👏🏼 На время Олимпиады мы становимся одной большой семьей , и это эмоции нельзя сравнить ни с чем 💔

Для меня Олимпиада в Пекине открыла глаза на то, что к большому сожалению у нас нет баз для подготовки зимних видов спорта! Каждый гость нашей студии акцентировал внимание именно на инфраструктуре. Важно чтоб девочки занимались фигурным катанием, а мальчики хоккеем. Очень верю в то, что эта Олимпиада повернёт к себе внимание и у нас появятся базы для подготовки 🙏🏼» - высказалась Анна.

«Цветочек прямо; лучший образ; Шикарные луки у вас красотка Анна🥰🙏😘; Квіточка:))❤; Вы очень органично смотритесь; Вам очень идет красный и коралловый цвет!» - отвечают в сети.

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