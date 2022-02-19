Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является успешной украинской художней гимнасткой, которая недавно предстала перед поклонниками в роли телеведущей. Также в этот раз на своей странице в Инстаграм Анна подвела итоги своей работы и сделала определенные выводы.
«Две недели, как один день 🤔 Первые дни, безумный мандраж🤯 ,а на эфире четвёртом, понимаешь ,что уже не можешь без адреналина , который происходит с тобой во время прямого включения !И вот сейчас уже начинаю скучать, потому что провели крайний эфир с @dmytro_lazutkin 🤝
Олимпийские игры, это, как Оскароносный фильм,в котором мы с вами так же , как и спортсмены принимаем участие . Поддерживаем, ждём классных результатов, расстраиваемся, когда не получается и радуемся медали @aleksandr.abramenko 👏🏼 На время Олимпиады мы становимся одной большой семьей , и это эмоции нельзя сравнить ни с чем 💔
Для меня Олимпиада в Пекине открыла глаза на то, что к большому сожалению у нас нет баз для подготовки зимних видов спорта! Каждый гость нашей студии акцентировал внимание именно на инфраструктуре. Важно чтоб девочки занимались фигурным катанием, а мальчики хоккеем. Очень верю в то, что эта Олимпиада повернёт к себе внимание и у нас появятся базы для подготовки 🙏🏼» - высказалась Анна.
43-летняя Ани Лорак заговорила о том, каково быть женщиной: "Бывает очень сложно..."
63-летняя Мадонна смутила видом со спущенными штанами: "Удали это"
Сильный ветер и мокрый снег: где украинцам ожидать сюрпризов от погоды
Актриса из РФ приехала в Киев и высказалась об угрозе: "Очень люблю свою страну, но..."
"Дети плачут": трагедия с 6-летним Ярославом потрясла всю Днепропетровщину, новые подробности
«Цветочек прямо; лучший образ; Шикарные луки у вас красотка Анна🥰🙏😘; Квіточка:))❤; Вы очень органично смотритесь; Вам очень идет красный и коралловый цвет!» - отвечают в сети.
Напомним, любимица Влада Ямы из «Танців з зірками» покорила видом в обтягивающем боди
А еще Politeka сообщала, что любимица Влада Ямы из "Танців з зірками" раскрыла секреты о себе
Также Politeka писала, что Никитюк и другие откликнулись на признание Ризатдиновой о любимом человеке