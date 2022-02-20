Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна, у якої нічого не склалося з Максом Чмерковським, зараз дуже щаслива з іншим чоловіком і приймає привітання.

Так, 34-річна Шульгіна зізналася, що вагітна. Відповідний пост дівчина зробила в своєму Instagram, передає Politeka.net.

Переможниця "Холостяк" після шоу переїхала до США. Зараз вона живе в Лос-Анджелесі, де і її бойфренд, чиє ім'я вона приховує. А днями Шульгіна порадувала шанувальників звісткою про те, що скоро вперше стане мамою.

У своєму новому пості Олександра зізналася, що спочатку важко переносила свою вагітність. Дівчина розповіла, як відчувала себе на 9-му тижні (зараз, судячи з розміру животика, вона на місяці п'ятому-шостому).

"Не думала, що бути вагітною так складно. Але ж це тільки початок. А де ж всі принади і обіцяний "кращий період"?)) На годиннику 3 ранку, прокидаєшся в туалет. Поки йдеш відчуваєш тяжкість у грудях. Боляче її "нести"🤪 Лягаєш спати і через 3 години знову відкриваєш очі від бажання "пі-пі". Ще трохи дрімаєш і вже прокидаєшся від того, що тебе каламутить. Настрою немає, вірніше настрій вже з самого ранку "вбити всіх"😂", - поділилася Шульгіна.

Користувачі підтримали майбутню матусю в коментарях:

"Сашенька, ви прекрасні! 🌹 🌹 🌹 Бажаю вам легких пологів і здорового малюка 😘❤️🌺"

"Да ладно!? Яка краса!!!! 😍 Давненько я не бачила вас, Олександра! Прям посмішка з обличчя не сходить)) як я рада за вас! ❤ ❤ вітаю!!! 🥰👍"

"Саша, ти десь вже на 5 місяці вагітності? Напевно, вже підтвердила стать дитини?) - На 9 тижні в Америці роблять тест. Тому ми давно знаємо хто у нас 😍і ім'я є!"

"Сашенька, ви прекрасні і просто сяйво!!! Так, що неприємні симптоми це тимчасовий період, далі будете тільки насолоджуватися цим!😍 вагітність вам дуже личить!! Легких вам пологів!!!❤️😍🙌"

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