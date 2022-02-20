Так, 34-летняя Шульгина призналась, что беременна. Соответствующий пост девушка сделала в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
Победительница "Холостяка" после шоу переехала в США. Сейчас она живет в Лос-Анджелесе, где и ее бойфренд, чье имя она скрывает. А на днях Шульгина обрадовала поклонников известием о том, что скоро впервые станет мамой.
В своем новом посте Александра призналась, что изначально тяжело переносила свою беременность. Девушка рассказала, как чувствовала себя на 9-й неделе (сейчас, судя по размеру животика, она на месяце пятом-шестом).
"Не думала, что быть беременной так сложно. А ведь это только начало. А где же все прелести и обещанный «лучший период»?)) На часах 3 утра, просыпаешься в туалет. Пока идешь чувствуешь тяжесть в груди. Больно ее «нести»🤪 Ложишься спать и через 3 часа опять открываешь глаза от желания «пи-пи». Еще немного дремаешь и уже просыпаешься от того, что тебя мутит. Настроения нет, вернее настроение уже с самого утра «убить всех» 😂", - поделилась Шульгина.
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Пользователи поддержали будущую мамочку в комментариях:
"Сашенька, Вы прекрасны! 🌹🌹🌹 Желаю Вам легких родов и здорового малыша 😘❤️🌺"
"Да ладно!? Какая красота!!!! 😍 Давненько я не видела вас, Александра! Прям улыбка с лица не сходит)) как я рада за вас! ❤❤ поздравляю!!! 🥰👍"
"Саша, ты где-то уже на 5 месяце беременности? Наверное, уже подтвердила пол ребенка?) - На 9 неделе в Америке делают тест. Поэтому мы давно знаем кто у нас 😍и имя есть!"
"Сашенька, вы прекрасны и просто сияние!!! Так, что неприятные симптомы это временный период, дальше будете только наслаждаться этим!😍 беременность вам очень идёт!! Лёгких Вам родов!!!❤️😍🙌"
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