Американский танцор с украинскими корнями Максим Чмерковский, ставший новым судьей в шоу "Танці з зірками", огорошил признанием.

41-летний Чмерковский рассказал в программе "Неймовірна правда про зірок", за участие в каком проекте ему стыдно, передает Телеграм-канал Культурная Прачечная.

Кроме "Танців з зірками", Чмерковский в свое время также засветился в другом популярном шоу, более романтическом, "Холостяк". Танцор стал героем самого первого сезона десять лет назад. Оказывается, теперь Макс об этом жалеет.

"Насчет "Холостяка" - не думаю, что это был правильный на тот момент для меня проект, - заявил он и объяснил, почему, ведь проект принес ему небывалую популярность в Украине, - Я не о популярности, а о том, во что я верю или не верю. Я не верю, что выбирать из людей - это правильно. Обычно, это так... телевизионный романс, попиарились, потом разбежались".

Ранее Чмерковский делился с ведущей "Світського життя" Катей Осадчей, общается ли с победительницей первого сезона "Холостяка" - Александрой Шульгиной, которая сейчас, по чистой случайности, тоже живет в США.

"К сожалению, нет. Я с тех пор не поддерживал эти отношения. Так получилось. Поддерживаю другие", - коротко ответил Макс.

Отметим, он счастливо женат на американской танцовщице Пете Маргатройд, с которой воспитывает четырехлетнего сына Шая Александра.

Напомним, Чмерковский из "Танців з зірками" показал, как проводил время в Украине вдали от жены и сына: "Кайфанул!"

Как сообщала Politeka, Чмерковский признался, что ему подарили «Танці з зірками»: «Теперь и в Украине у меня есть…»

Также Politeka писала, что Чмерковский рассказал Осадчей, какие сейчас у него отношения с победительницей "Холостяка": "Так получилось"