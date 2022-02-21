Відомий співак Філіп Кіркоров влаштував скандал під час одного з ефірів російської "Маски", куди він прийшов разом зі своїми дітьми Аллою-Вікторією і Мартіном.

Так, 54-річний Кіркоров є головою журі в шоу "Маска" - нещодавно на телеканалі НТВ стартував третій сезон проекту. Під час другого випуску поп-король влаштував негарну сцену, не виявивши у себе на столі звичних ласощів - зефіру в шоколаді, передає "СтарХит".

Артист зробив наганяй помічникам прямо на очах у 10-річної доньки.

"Якщо мені зараз же не принесуть зефір, я відмовляюся продовжувати програму! У мене дитина голодна! Чому не можна за цим стежити?", - обурився Кіркоров.

Поки персонал терміново шукав солодощі, в бесіду Кіркорова з донькою втрутилася інша суддя проекту співачка Валерія. Вона запитала у збентеженої Алли-Вікторії, чи з'явився у неї вже улюблений персонаж. Дівчинка відповіла, що поки ще не визначилася.

До речі, за словами продюсера шоу, Юлії Сумачової, Кіркоров найбільш невибагливий з членів журі в плані харчування. Співак їсть зефір і п'є колу, а більше нічого. Його колега, виконавиця Регіна Тодоренко, наприклад, завжди замовляє хамон, а ось шоумен Тимур Родрігез віддає перевагу тільки правильному харчуванню - у нього завжди повинні бути селера, морква і фруктові пюре.

Нагадаємо, що у мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал « " копія свого батька»

Також Politeka розповідала, що дочка Кіркорова відштовхнула батька на сцені, витівка потрапила на відео: "у родині повинна бути одна зірка"

А ще Politeka писала, що Кіркоров на сімейному святі зважився показати "маму Наташу" своїх дітей: "як схожі"