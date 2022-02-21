Известный певец Филипп Киркоров устроил скандал во время одного из эфиров российской "Маски", куда он пришел вместе со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином.

Так, 54-летний Киркоров является председателем жюри в шоу "Маска" - недавно на телеканале НТВ стартовал третий сезон проекта. Во время второго выпуска поп-король устроил некрасивую сцену, не обнаружив у себя на столе привычного лакомства - зефира в шоколаде, передает "СтарХит".

Артист сделал нагоняй помощникам прямо на глазах у 10-летней дочери.

«Если мне сейчас же не принесут зефир, я отказываюсь продолжать программу! У меня ребенок голодный! Почему нельзя за этим следить?», - возмутился Киркоров.

Пока персонал срочно искал сладости, в беседу Киркорова с дочкой вмешалась другая судья проекта певица Валерия. Она спросила у смущенной Аллы-Виктории, появился ли у нее уже любимый персонаж. Девочка ответила, что пока еще не определилась.

Кстати, по словам продюсера шоу, Юлии Сумачевой, Киркоров самый неприхотливый из членов жюри в плане питания. Певец ест зефир и пьет колу, а больше ничего. Его коллега, исполнительница Регина Тодоренко, к примеру, всегда заказывает хамон, а вот шоумен Тимур Родригез отдает предпочтение только правильному питанию - у него всегда должны быть сельдерей, морковка и фруктовые пюре.

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